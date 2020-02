A Palazzo Beltrani un concerto a cinque anni dalla scomparsa di Aldo Ciccolini

Martedi 11 febbraio 2020 la figura del grande Aldo Ciccolini rivivrà, a cinque anni dalla sua scomparsa, in un concerto pianistico della promettente Chiara De Quarto, artista di spicco della Fondazione European Arts Academy Aldo Ciccolini e allieva del noto maestro Pierluigi Camicia. Palazzo Beltrani ,alle 20 e 30, ospiterà l'evento che il Rotary Club di Trani ha voluto suggellare con una borsa di studio offerta dal Club alla pianista, insignita nello scorso luglio anche del Premio Sveva Classica 2019 per l'esecuzione con l'orchestra del Concerto n.4 di Beethoven.Sin dalla prima edizione e siamo alla quarta,il Premio Ciccolini è stato sempre offerto dallo storico Club Rotary di Trani,che peraltro ha condiviso con la Fondazione anche altri eventi importanti come ad esempio, l'integrale dei cinque concerti per pianoforte e orchestra di Rachmaninov tenutisi in Cattedrale a Trani in occasione del 60 dalla fondazione del Club . Si consiglia la prenotazione al 0883 500044, Palazzo Beltrani.