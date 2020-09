A Trani apertura posticipata al 28 settembre per gli istituti secondari di secondo grado

Con il decreto n. 3 del 21.09.2020 il presidente della Provincia Bat ha disposto il "posticipo apertura scuole secondarie di secondo grado per operazioni di adeguamento ambienti per esigenze covid-19, sanificazione, disinfestazione e igienizzazione".Le attività didattiche di tutte le scuole delle Scuole di istruzione Secondarie di proprietà provinciale qui di seguito elencate:1. IPSSCT "Lotti" – Andria – Via Violante;2. IPSSSP "Colasanto" – Andria – Via Violante;3. IPSIA "Archimede" – Andria – Via vecchia Barletta;4. ITA "Umberto I" – Andria – Piazza San Pio X;5. ITC "Carafa" –Andria – Via Bisceglie;6. ITIS "Jannuzzi" – Andria – Viale Gramsci;7. LC "Troya" Andria – Via Sanzio;8. LS "Nuzzi" – Andria – Via Violante;9. LC "de Sanctis" Trani – Via Tasselgardo;10. ITC "Moro" – Trani - Via Salvemini, Via Giachetti;11. LS "Vecchi" – Trani – Via Portogallo;12. IPSSCT "Bovio" – Trani- Piazza Plebiscito;13. ITC "Dell'Olio" – Bisceglie – Via Giuliani;avranno inizio in data 28.09.2020 anziché il 24.09.2020.