A Trani la XI assemblea elettiva di Azione Cattolica nel ricordo di Vittorio Bachelet

"Ho un popolo numeroso in questa città" è il titolo che apre la XI assemblea diocesana elettiva, presso il Museo Diocesano di Trani dal 7 al 9 febbraio, ed avente l'obiettivo di rinnovare quelle che sono le cariche dell'Azione Cattolica.Durante il primo giorno di assemblea la riflessione e il dialogo si sono incentrati sul tema della responsabilità civica e su come questa responsabilità si modifica durante le fasi della vita di ciascuno di noi, attraverso l'intervento di due ospiti che sono vicini alla realtà sociale, culturale ed ecclesiastica: il prof. Corrado Petrocelli, già rettore dell'Università degli Studi di Bari e componente del consiglio scientifico Università di San Marino e Don Vito Piccinonna, rettore della Basilica Pontificia Santuario "Santi Medici" di Bitonto già assistente nazionale del settore Giovani di Azione Cattolica.Il dibattito moderato dal dott. Paolo Tortosa, responsabile della commissione IASP (iniziativa annuale socio politica) e segretario diocesano, ha riguardato la tematica del valore delle regole e del rispetto di queste.Un'occasione di confronto ma anche di riflessione attraverso il ricordo di un uomo importante per il mondo dell'Azione Cattolica, Vittorio Bachelet.A 40 anni dal suo assassinio il presidente diocesano ha voluto ricordare quella che è stata la vita di Vittorio Bachelet sottolineando il suo stretto rapporto e il grande contribuito che ha dato al mondo dell'Azione Cattolica.«Una vita vissuta al servizio dell'ambito accademico, della chiesa e della società», ha evidenziato l'arcivescovo della nostra diocesi, Mons. Leonardo D'Ascenzo. Come Vittorio Bachelet anche gli aderenti all'Azione Cattolica vogliono dedicarsi e prendersi cura della vita e del mondo che vivono quotidianamente diventando «ponte in una società che mette solitamente muri, per essere sale della terra nella nostra quotidianità», come ha affermato Il presidente diocesano Franco Mastrogiacomo.«Auguro all'Azione Cattolica dell'arcidiocesi di Trani, Barletta, Bisceglie e Nazareth un continuo rinnovamento e un buon cammino affinché possa essere, per la vita di tutti coloro che aderiscono a questa realtà, una chiesa con il sapore della casa e una casa con il profumo della chiesa», è l'invito che Mons. Leonardo D'Ascenzo ha voluto rivolgere all'intera comunità diocesana nella speranza che possa essere accolto e realizzato in questo nuovo triennio di cammino e servizio diocesano.