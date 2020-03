A Trani prende vita la campagna "Faccio quel che so(g)no"

Per celebrare la giornata dell'08 marzo 2020, l'Assessorato alle pari opportunità del Comune di Trani, in collaborazione con il Centro Antiviolenza Save della Cooperativa promozione Sociale e Solidarietà (Centro Jobel) e la scuola di fotografia Spaziotempo, ha promosso la realizzazione della campagna Faccio quel che so(g)no.Tra il 07 ed il 09 marzo prossimo verranno affisse per le vie della nostra città le fotografie di ragazze e donne che si sono impegnate per realizzare i loro sogni professionali che non avrebbero nulla di particolare se non per la circostanza di non essere, fortunatamente ormai solo per alcuni, "propriamente" femminili.Il mestiere che hanno scelto, le rende libere e indipendenti, fiere ed insostituibili. La stessa campagna verrà presentata e diffusa sulle piattaforme social più comuni. Le donne hanno lottato tanto per realizzare i loro desideri e i loro sogni e ci si augura che grazie a questa campagna pubblicitaria, anche tante bambine possano ancora sognare e lottare per esprimere "quello che REALMENTE sono".Le foto sono state realizzate dalle allieve della scuola di fotografia Spaziotempo, con la supervisione dei docenti Alessia Venditti e Giovanni Albore; la scuola è riconosciuta dal MiBact ed è stata pensata per coloro che vogliono avvicinarsi, aggiornarsi e specializzarsi negli ambiti Fotografico e Cinematografico. La mission è lo studio delle arti visive come strumento privilegiato della narrazione.Le studentesse coinvolte nel progetto sono:Sabrina BarnabaCristina CarbonaraChiara ColafemminaElisa De CandiaSonia De LeoSimona FlorielloMonica ManciniAntonella MezzapesaGrazia MundoPaola PolisenoValentina Spagnulo.Tutor:Giovanni AlboreAlessia Venditti.