A Trani sei unità abitative destinate a soggetti con disabilità

Il 14 marzo 2024 è una data da imprimere nella mente della comunità cittadina. Con atto notarile è stato perfezionato il trasferimento degli immobili destinati al durante e dopo di noI ubicati nella zona Sant'Angelo, in via Monsignor Farano, nella porzione di suolo individuabile tra viale Spagna e via Parini.Dando seguito ad un atto di indirizzo del 31 marzo 2023 del Consiglio comunale, alcuni immobili rinvenienti dal programma del Contratto di quartiere II entrano ufficialmente a far parte degli immobili di proprietà comunale ponendo così fine, di fatto, alla posizione debitoria di uno dei soggetti attuatori del programma nazionale per la riqualificazione delle periferie.Gli immobili saranno destinati ad ospitare le prime 6 unità abitative per i progetti di vita autonoma delle persone con disabilità. Gli interventi di rifunzionalizzazione saranno eseguiti grazie a risorse derivanti in parte dal PNRR (Missione 5) ed in parte da risorse comunali. Parallelamente è stato pubblicato un avviso per le candidature dei beneficiari che verrà riaperto nelle prossime settimane in modo da poter consegnare i sei alloggi autonomi inseriti in un contesto urbano riqualificato e non ghettizzato.Il vice sindaco ed assessore alle politiche per la diversabilità, Fabrizio Ferrante ha voluto ringraziare gli uffici che hanno lavorato all'acquisizione dell'immobile: "Adesso – prosegue - siamo proiettati sulla ristrutturazione. Abbiamo una progettualità di massima e tra poco saremo in grado di andare in gara per i lavori di un importo stimato non superiore ai 500mila euro. Questa iniziativa darà una concreta opportunità a persone con disabilità di continuare una esistenza serena anche in assenza dei propri genitori. Il futuro è questo: una socialità estesa ed inclusiva".