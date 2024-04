Attività di deblatizzazione, arriva l'ordinanza dal Comune

Si intensificano le azioni di monitoraggio, pulizia e disinfestazione di caditoie stradali e reti fognarie comunali, attività che vedono impegnate congiuntamente Acquedotto Pugliese e Amiu Trani.Il sindaco di Trani ha firmato un'ordinanza (8/2024) assumendo dei provvedimenti da adottare entro e non oltre il 15 giugno 2024 per la prevenzione e il controllo dell'infestazione da blatte nel territorio comunale, in considerazione del fatto che, il fenomeno può assumere maggiore consistenza se non integrato da adeguati interventi nelle aree private.L'ordinanza sindacale contiene anche una serie di raccomandazioni ai cittadini tra cui quella di non tenere immondizia in recipienti aperti e di conferirla nel pieno rispetto degli orari e dei giorni di smaltimento. Le autorità competenti per territorio sono incaricate del rispetto dell'ordinanza che prevede disposizioni sanzionatorie.Per eventuali infestazioni su aree pubbliche è possibile inviare segnalazioni al numero verde di Acquedotto Pugliese (800.735735) ed al numero verde di Amiu (800.665155, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13). Si specifica che non è possibile chiedere ad Amiu ed Acquedotto interventi di deblattizzazione in aree private.