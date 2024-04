Elezioni europee, esercizio di voto per gli studenti fuori sede

se il Comune di temporaneo domicilio è ubicato nella medesima circoscrizione elettorale del Comune di residenza, gli studenti fuori sede votano nelle sezioni ordinarie del Comune di temporaneo domicilio (comma 2). In tal caso, il Comune di temporaneo domicilio fornirà alla sezione elettorale un elenco degli studenti fuori sede ammessi a votare nella sezione medesima. Inoltre, i nominativi degli studenti che si presentano nel seggio per votare sono aggiunti in calce alla lista sezionate e annotati nel verbale in apposito paragrafo;

se il Comune di temporaneo domicilio è ubicato in una circoscrizione elettorale diversa da quella a cui appartiene il Comune di residenza, gli studenti fuori sede votano presso sezioni speciali istituite nel Comune capoluogo della Regione alla quale appartiene il Comune di temporaneo domicilio. In tale ipotesi, il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione elettorale di appartenenza, e cioè per le liste e i candidati della circoscrizione elettorale nella quale è ubicato il Comune di residenza (comma 3)

Modalità di presentazione dell'istanza di ammissione al voto

In occasione delle prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia che si terranno l'8 e il 9 giugno 2024 ed in via sperimentale, gli elettori e le elettrici che per motivi di studio sono temporaneamente domiciliati per un periodo di almeno tre mesi in un Comune situato in una Regione diversa da quella di residenza, possono esercitare il diritto di voto anche "fuori sede".Sono previste due modalità di esercizio del voto fuori sede:

La domanda potrà essere presentata all'ufficio elettorale comunale (personalmente o tramite persona delegata presso l'ufficio protocollo, oppure inviata via PEC al seguente

indirizzo: protocollo@cert.comune.trani.bt.it) entro il 5 maggio, allegando:

la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

la copia della tessera elettorale

la certificazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica universitaria o formativa.

La domanda di ammissione al voto fuori sede può essere revocata con le medesime modalità entro mercoledì 15 maggio 2024. Il comune di domicilio o il comune capoluogo di regione trasmetterà agli elettori e alle elettrici richiedenti, entro il 4 giugno 2024, un'attestazione di ammissione al voto fuori sede con l'indicazione del numero e della sezione presso cui votare.Si ricorda che il voto fuori sede è previsto esclusivamente per le elezioni europee.