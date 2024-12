A Trani un arresto della Polizia di Stato per detenzione di cocaina, hashish e marijuana

Nell'ambito dell'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella città di Trani, recentemente incrementata su input del Questore Bat, la Polizia di Stato ha perquisito un soggetto arrestando - per detenzione illegale di cocaina - un quarantenne del posto, già gravato da precedenti specifici.In particolare, la Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Barletta Andria Trani, a seguito di perquisizione domiciliare, ha rinvenuto, presso l'abitazione del soggetto un grosso quantitativo di sostanza stupefacente occultata in diversi punti dell'abitazione. Nello specifico sono stati rinvenuti 100 gr di cocaina, 200 gr di hashish, oltre 2 chili di marijuana, materiale da confezionamento e un bilancino di precisione, tutti elementi fattuali che depongono in capo all'indagato la responsabilità penale in materia di stupefacenti.La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha poi chiesto ed ottenuto la convalida dell'arresto e l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.L'attività in parola fa seguito a numerosi arresti eseguiti nell'ultimo periodo a carico di altrettanti soggetti, individuati dagli investigatori della Questura tra gli spacciatori più attivi nella "piazza" tranese.Occorre precisare che i provvedimenti adottati nel corso delle indagini sono non definitivi e che gli indagati non possono essere considerati colpevoli fino a quando la responsabilità non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.