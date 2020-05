Droga, in manette una 35enne tranese per possesso di eroina

Una donna di 35 anni di Trani è stata arrestata nella giornata di oggi per possesso di sostanze stupefacenti. A condurre le indagini sono stati gli agenti della Polizia giudiziaria, coadiuvati da personale in divisa. Nell'ambito di uno specifico servizio antidroga, gli agenti si sono recati nell'abitazione della donna, nella zona Nord di Trani, dove hanno trovato un ingente quantitativo di eroina.La 35enne è stata arrestata con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ed è stata condotta in carcere dagli agenti.