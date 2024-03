A Trani un incontro pubblico sulla questione palestinese

AZMI JARAWI, presidenza della comunità palestinese Puglia e Basilicata,

VITO MICUNCO Rete per la pace terra di Bari

JEAN-PATRIC SABLOT, Ebreo errante, regista francese

DEBORA CILIENTO, Consigliere Regione Puglia

MONS. GIOVANNI RICCHIUTI, Presidente di Pax Christi Italia

Il Comitato Promotore Associazione ItaliaPalestina nucleo Bat e la Comunità Palestinese di Puglia e Basilicata, promuovono un incontro pubblico sulla questione Palestinese dal. Titolo: Pace giusta in Palestina, in programma il 14arzo alle ore 18, presso l'auditorium San Luigi in P.zza Mazzini Trani. L'incontro conferenza è il primo di una serie di iniziative pubbliche sul dramma del popolo palestinese, da 75 anni oppresso dall'occupazione israeliana.Intervengono:Nel corso dell'incontro si prevedono due corti sulla Palestina, un banchetto per raccogliere le iscrizioni all'associazione ItaliaPalestina e un banchetto per la raccolta firme sulla proposta di legge di iniziativa popolare per il riconoscimento dello Stato di Palestina curato dall'Associazione Schieriamoci di Molfetta.L'incontro è aperto al confronto a tutte le associazioni e singole persone interessate a seguire un percorso di eventi e iniziative varie creative culturali e politiche sulla questione Palestinese oltre il 7 ottobre.L'incontro ha inoltre il fine di fare proposte concrete per proporre ad esempio un appello pubblico o lettera aperta ai sindaci per il riconoscimento dello Stato di Palestina e il cessate il fuoco e altre proposte di iniziative di mobilitazioni future da fare sul territorio bat e dintorni.ADERISCONO: Legambiente Trani, ArkadiHab Trani, Coop. di Comunità PortaNova Trani, (H)astarci Trani, XiaoJan Trani, DelfinoBlu Trani, CGIL-FLC BAT, Camera del Lavoro Trani, Anpi Circolo di Trani, Anpi Bat, Rifondazione Comunista Puglia, Sinistra Italiana Trani e Bat, Sinistra Italiana Circolo "Franco Dambra" Barletta, TraniBeneComune, Coalizione Civica Barletta, LIBERA presidio di Trani, Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle Università, AmbulatorioPopolare Barletta, Ambulatorio Popolare Canosa, Arci Cafiero Barletta, Arci comitato territoriale Bat e Bari, Comunità OASI2 Trani, Collettivo Exit Barletta, per l'associazione ItaliaPalestina, nucleo iscritti Bat Gianni Doria.