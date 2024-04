L'autore Manlio Castagna sbarca alla Baldassarre

Domani pomeriggio, mercoledi 3 aprile, alla scuola Baldassarre si parlerà di storia e letteratura, con uno sguardo sul cinema e sulla narrativa per ragazzi ed un personaggio d'eccezione; l'evento, organizzato in collaborazione con la libreria "Luna di sabbia", avrà inizio dalle ore 17:30 ed ospiterà l'autore, sceneggiatore e regista Manlio Castagna. È previsto l'ingresso libero sino ad esaurimento posti. Lo scrittore sarà introdotto dal Dirigente scolastico, dott. Marco Galiano che per l'occasione farà gli onori di casa, anche a nome del Dipartimento di Lettere e del Team di docenti della Biblioteca scolastica "Pappalettera" che ha preparato la manifestazione di domani con il determinante contributo della prof. Valeria Di Terlizzi, docente di Materie letterarie della scuola Baldassarre.

Manlio Castagna è nato a Salerno nel 1974 ed ha collaborato per anni all'organizzazione del Giffoni Film Festival, di cui dal 2007 al 2018 è stato vicedirettore artistico.

Sceneggiatore e regista, ha esordito nella narrativa con la trilogia bestseller "Petrademone", tradotta in diverse lingue, e "I venti del Male". La sua scrittura, caratterizzata da una potente capacità narrativa, trasporta il lettore in un viaggio al limite tra realtà e immaginazione. Castagna ha scritto anche "La notte delle malombre" sul disastro ferroviario avvenuto in Basilicata presso Balvano la notte del 3 marzo 1944. Tra le tante storie narrate ve ne sono alcune composte a quattro mani con M. Magnone e G. Sgardoli: parliamo di "Barriera" e "Le belve". Tra le ultime fatiche dell'autore, segnaliamo un'avventura che attraversa il grande schermo "Dedalo&Darma". È da poco uscito il suo primo lungometraggio da sceneggiatore e regista prodotto da RAI Cinema e One More Pictures, " Il viaggio degli eroi".

Castagna sarà impegnato nei giorni successivi nell'ambito de "Gli incontri con l'autore" organizzati sempre dal Dipartimento di Lettere, guidato dalla prof. Marta Ventura, con il Team docenti della Biblioteca scolastica "Pappalettera", con alcune classi della scuola di piazza Dante. I ragazzi dialogheranno con l'autore ponendogli delle domande ed ascoltando la sua "Idea" di letteratura.