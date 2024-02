Gli amori difficili di uno spettatore. Italo Calvino e il cinema: l'ultimo libro di Vito Santoro

Domenica 3 marzo, ore 18:30, la Libreria Luna di sabbia ospita la presentazione del nuovo libro di Vito Santoro "Gli amori difficili di uno spettatore. Italo Calvino e il cinema", edito da Les Flaneurs.Calvino ha spesso diffuso di sé l'immagine di uno spettatore medio, appassionato, ma poco interessato alla storia e alla teorica del film. Pochi peraltro gli adattamenti cinematografici dei suoi lavori, quasi tutti irrealizzati, come il Marco Polo per Mario Monicelli, o appena abbozzati come Tecnicamente dolce e Il guidatore notturno per Michelangelo Antonioni, per non parlare del progetto a lungo accarezzato con Federico Fellini di portare sullo schermo Le fiabe italiane.Eppure la lezione di Calvino ha avuto e continua ad avere un'influenza fortissima e duratura sul cinema internazionale contemporaneo, di cui spesso ha anticipato temi e fascinazioni. Pensiamo all'attenzione quasi ossessiva per la divaricazione e moltiplicazione dei punti di vista, la rielaborazione ironica del mondo medievale, la narrativa come processo combinatorio di elementi preesistenti, i labirinti spazio-temporali, gli universi paralleli, le architetture vertiginose delle "città invisibili".A dialogare con l'autore Sergio D'Angelo, sociologo, consulente di formazione e commentatore televisivo per Telenorba.