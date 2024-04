Stefano Reali presenta a Trani il suo libro Shakespeare Ænigma

«Imperdibile. Non solo un romanzo, ma letteralmente la verità.» Così l'attrice Elena Sofia Ricci ha definito Shakespeare Ænigma, giallo nato dalla penna di Stefano Reali, autore che nel 1998 lavorò per il film televisivo Ultimo musicato da Ennio Morricone, il quale ne elogiò le qualità definendolo come un caso unico in Italia ad essere sia regista che compositore, qualità che ha comportato una grande intesa nella loro collaborazione.Il libro ripercorre la storia del poeta italo-inglese John Florio, nato in Inghilterra in seguito alla fuga del padre Michelangelo dall'inquisizione in Italia.Venite a (ri)scoprire le vicende che hanno portato il nostro protagonista a cancellare il proprio nome dalla storia a favore di quello di William Shakespeare, dando così origine alla più grande truffa letteraria degli ultimi 4 secoli. Vi aspettiamo!Appuntamento domenica 21 aprile, ore 18.30, Sporting Club.