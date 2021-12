Achille e la tartaruga: De Iuliis spiega Zenone

Otta vo appuntamento, questa sera alle 19.15, presso la sede dell'Associazione Arsensum (piazza Marconi, 36) con le lezioni di filosofia del prof. Gianni De Iuliis, aperte a tutta la cittadinanza."Analizzeremo la filosofia di Zenone - dice De Iuliss - che è stato uno dei più brillanti allievi della Scuola eleatica fondata da Parmenide.Analizzeremo le più celebri argomentazioni zenoniane contro il movimento, in particolare il famoso paradosso di Achille e la tartaruga: perchè Achille non raggiungerà mai la tartaruga? Le argomentazioni zenoniane contro il movimento sono finalizzate a dimostrare che accettare la presenza del movimento nella realtà implica contraddizioni logiche, per cui, da un punto di vista puramente razionale, bisogna rifiutare l'esperienza sensibile e affermare che la realtà è immobile".Appuntamento alle 19.15 nella sede dell'Associazione Arsensum.