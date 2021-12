Filosofia per tutti, oggi ultimo appuntamento con il prof. Gianni De Iuliis

E' in programma oggi, martedì 21 dicembre alle 19,15, presso la sede dell'associazione Arsensum (piazza Marconi, 36) l'ultimo appuntamento del ciclo di lezioni di filosofia aperte a tutta la cittadinanza."Analizzeremo la filosofia di Democrito" anticipa il prof. De Iuliis: "La materia è costituita da un insieme infinito di Atomi. Gli atomi sono l'arché, il principio primo che spiega il reale. Giunge all'atomo non per via sperimentale, visto che mancano strumenti scientifici adeguati, ma in maniera deduttivo-razionale. Alla base della sua filosofia c'è un principio basilare anche per la scienza moderna: non bisogna chiedersi lo scopo dei fenomeni, ma la loro causa. Pertanto lo scienziato non deve prendere in considerazione la qualità delle cose, ma la loro struttura quantitativa, le loro proprietà oggettive, anticipando così la fisica moderna.Democrito ridusse la natura a oggettività meccanica, eliminando ogni elemento teologico o antropomorfico.Infine sostenne la pluralità dei mondi, elaborando un modello di universo alternativo a quello aristotelico-tolemaico, per cui l'unico mondo esistente è quello in cui viviamo.Con Democrito si conclude il primo ciclo dei martedì filosofici, quello dedicato alla filosofia presofistica".L'iniziativa sarà condotta rispettando la normativa relativa alle misure anti – Covid (green pass e mascherine obbligatorie)