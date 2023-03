Al tranese Nicola Scaringi il premio "Giornalista dell'anno Michele Campione"

Il tranese Nicola Scaringi e l'andriese Luca Ciciriello sono stati i vincitori del prestigioso "Premio Giornalista dell'anno - Michele Campione" nella sezione Radio-Tv, come autori di "Altamura. Campo 65, storie di prigionia e d'amore", servizio andato in onda su Teledehon il 3 giugno 2022.Questa è la motivazione dell'assegnazione del premio: "Storia e memoria sono le protagoniste di questo reportage realizzato con grande professionalità tra prigionia e Amore. Le diverse vite del campo 65, prima i soldati catturati nella Seconda Guerra Mondiale poi profughi del Friuli Venezia Giulia diventano giornalismo di servizio che aiuta la conoscenza".Con il premio l'Ordine dei Giornalisti di Puglia vuole ricordare la figura di un decano dei giornalisti pugliesi, Michele Campione, che è stato anche scrittore, critico d'arte, poeta, premiando colleghi che si sono distinti per sensibilità e professionalità."Non pensavo di meritare tanto affetto. I messaggi che mi state scrivendo sono pieni d'amore e di stima. Dietro ogni messaggio si nasconde un ricordo, un aneddoto, il piacere di un'amicizia, di un legame che supera gli anni e arriva direttamente al cuore. Amici di vecchia data, compagni di scuola, colleghi con cui ho condiviso anni stupendi stanno gioendo per me per aver ricevuto un premio prestigioso, il Premio Giornalista di Puglia Michele Campione. Ho toccato con mano le invidie e le gelosie, ma l'amore che mi state trasmettendo travolge tutto e tutti. Ora sono ammutolito, col telefono in mano e vi sto ricordando ad uno ad uno. Ognuno di voi mi ha donato qualcosa ed oggi ha scritto per sempre il suo nome nel mio cuore. Grazie." Così Nicola Scaringi - figlio del grande artista Tranese Ivo - sulla sua pagina Facebook ha ringraziato tutte le persone che hanno gioito con lui di questo prestigioso riconoscimento.La cerimonia, ospitata nel foyer del Teatro Petruzzelli di Bari, è avvenuta alla presenza del presidente dell'Ordine dei giornalisti di Puglia, del presidente nazionale Carlo Bartoli, del viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, del prefetto di Bari, Antonella Bellomo, dell'assessora alle Culture del Comune di Bari, Ines Pierucci, del procuratore della Repubblica di Bari Roberto Rossi, del rettore dell'Università "Aldo Moro" di Bari, Stefano Bronzini e della presidente del Corecom Puglia.Il presidente dell'Ordine nazionale dei Giornalisti, Carlo Bartoli, ha sottolineato quanto il giornalismo locale nell'attuale scenario comunicativo costituisca una risorsa preziosissima per la comunità e che richiede un impegno una dedizione e un'attenzione forse ancora maggiore per un contatto diretto con i cittadini.Quattro le sezioni in concorso: Carta stampata-Agenzie, Radio-Tv, Web e Fotografia. Il premio "Giornalista dell'anno Michele Campione" è organizzato dall'Ordine dei giornalisti della Puglia, in collaborazione con la famiglia del giornalista Michele Campione e l'Associazione per la formazione al giornalismo "Michele Campione", ed è patrocinato dal Consiglio Regionale della Regione.Michele Campione, giornalista professionista dall'ottobre del 1959, è stato un decano del giornalismo pugliese, testimone di anni cruciali per la Puglia e tra i protagonisti della rinascita del giornalismo all'indomani del fascismo. Ha svolto tutta la sua carriera professionale, da praticante a direttore di sede Regionale, con anche l'incarico di Vice Direttore di Testata Giornalistica Nazionale, presso la Rai Radiotelevisione Italiana, sede della Puglia. È considerato uno dei più pregiati intellettuali nella nostra Regione.