Un nuovo trionfo per il tranese Michele Petrizzelli agli Hairworld 2022

Ha soli 31 anni, ma Michele Petrizzelli vanta già un palmares di tutto rispetto (leggi qui ) in quello che è la professione - per molti aspetti l'arte - a cui si è appassionato da quando era bambino: e l'ultimo grande successo viene da Parigi, dove insieme alla squadra nazionale italiana ha conquistato il primo posto ai campionati mondiali "Hairworld 2022".Ormai a Parigi Michele è di casa, ma ogni volta l'emozione è immensa:la competizione con acconciatori e parrucchieri da tutto il Mondo è una sfida anche con sè stessi, a dare sempre il meglio di sè, a crescere professionalmante, a realizzare un miglioramento continuo .Del resto di trofei ne ha collezionati tanti, da solo e soprattutto con la sua squadra: il giovane Michele nel 2017 è quarto al mondo nella categoria "Classic - cut- bombè" e nel 2018 e 2019 col team Italia è vincitore della Coppa del Mondo; nel nel 2020 e nel 2021 quinto come singolo.Fondamentale è il rapporto e lo spirito con una squadra meravigliosa, con cui sta raggiungendo questi straordinari risultati e di cui Michele si sente orgogliosissimo di far parte, la Accademia Fiam Italia con presidente Luigi Forestiero, Accademia Napoli Mincione (fratelli Pasquale , Gennaro e Raffaele Mincione) ; Trainer della squadra Mario Piccininno insieme a Gianluca di Bitonto e Luigi Frappampina . I compagni di squadra che ha trionfato insieme a Michele Petrizzelli sono Vincenzo De Palma e Dario Chianese.La gara era suddivisa in due prove: la prima era dedicata a un acconciatura creativa ("Creative by night"); la seconda prova invece, la prova classica maschile per eccellenza, viene chiamata "bombè" e ha la caratteristica sfumatura all'italiana con forbice e pettine; poi viene tutto pettinato, laccato e rifinito nei minimi dettagli.Un altro giovane tranese che ha scelto di rimanere in città, nonostante i risultati raggiunti e le prospettive possano portarlo lontano: sacrificio, dedizione, studio e passione stanno regalando un futuro a Michele, ma anche, con il suo piccolo ma prezioso salone, un servizio di pregio e di qualità a Trani proposto ai residenti ma anche ai turisti.