ll Tenente Colonnello Antonio Palmiotti insignito dell'Onoreficenza al Merito di Cavaliere della Repubblica

Questa mattina anche un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri ha ricevuto nel palazzo del Governo di Barletta da S. E. il prefetto della BAT dott.ssa Rossana riflesso l'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica italiana: si tratta del Tenente Colonnello dei Carabinieri Antonio Palmiotti, per meriti non soltanto legati all'esercizio della sua professione ma anche per un costante impegno umanitario e di volontariato con un'attenzione speciale agli ultimi e ai bisognosi.Presente alla cerimonia il sindaco Amedeo Bottaro che oggi ha accompagnato il Tenente Colonnello insieme ad altri cittadini tranesi insigniti della stessa onorificenza con grande orgoglio e partecipazione emotiva.L'Ufficiale, di origini barlettane ma da circa vent'anni stabilitosi a Trani, arruolatosi nell'Arma nel 1987, subito dopo aver conseguito, con lode, la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso L'Università di Bari, nel corso della sua lunga carriera ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo, distinguendosi soprattutto per il suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata.Dopo i primi anni di servizio alla Scuola Allievi CC di Benevento, ha lavorato per diversi anni a Roma, dapprima presso la locale Sezione del R.O.S. (Raggruppamento Operativo Speciale) ove si è occupato del contrasto al terrorismo nazionale e internazionale e, successivamente, alla guida del prestigioso Comando Carabinieri di Piazza Venezia presso il quale ha maturato esperienza nei servizi per la tutela dell'Ordine Pubblico, senza mai tralasciare l'impegno nella lotta alla criminalità di ogni genere, conducendo indagini su associazioni criminali dedite a reati di natura economico-finanziaria (usura, truffe in danno di istituti bancari), oltre ad una serrata attività di contrasto alla microcriminalità, particolarmente diffusa nel centro della Capitale.Trasferitosi in Puglia nel 1996, ha comandato la Compagnia Carabinieri di Gioia del Colle, ove si è personalmente impegnato in indagini contro le locali associazioni criminali, attive nel traffico di stupefacenti, e nell'attività di contrasto al contrabbando di T.L.E., fenomeno che, nella Puglia sud-orientale, ha assunto in quel periodo caratteristiche di eccezionale virulenza, prendendo parte attiva alla nota "Operazione Primavera". Dal 2001 è in servizio alla Direzione Investigativa Antimafia - Centro Operativo di Bari, reparto in cui ha ricoperto diversificati incarichi avendo comunque modo di arricchire la propria professionalità sia nel campo delle investigazioni preventive che in quello delle investigazioni giudiziarie, per giungere, poi, a dirigere il Settore Affari Generali, perfezionandosi nella gestione delle risorse umane e strumentali, oltre che nella materia della sicurezza sui luoghi di lavoro. In questo periodo, oltre ad aver lavorato, a più riprese, come Analista delle locali fenomenologie criminali, ha personalmente diretto numerose attività investigative su fenomeni criminali di rilevante entità, anche in ambito internazionale (Canada, Grecia, Cipro, Svizzera), gestiti dalle organizzazioni criminali pugliesi, maturando grandissima esperienza nel contrasto a tutti i maggiori clan criminali della città di Bari, e alla criminalità mafiosa stanziata nella provincia di Foggia. Il Tenente Colonnello Palmiotti, divenuto cittadino tranese dal 2003, vanta nel suo curriculum anche il titolo di Procuratore Legale, abilitato all'esercizio della professione forense presso la Corte d'appello di Bari nel 1991, oltre ad una seconda Laurea di I Livello in Scienze della Sicurezza, conseguito nel 2005 presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e a diversi altri Master e titoli accademici post-laurea. Insignito anche di altre onorificenze cavalleresche (SMOM – SMO Costantiniano di San Giorgio) e dell'attestato di benemerenza della Protezione Civile, si è anche distinto per il suo impegno nel sociale, svolgendo attività a fini umanitari, ottenendone il riconoscimento dalle Organizzazioni filantropiche con le quali ha collaborato, quali il "Rotary Club" di Acquaviva delle Fonti - Gioia del Colle, l'A.N.G.L.A.T., associazione di promozione sociale per la rappresentanza e la tutela dei diritti dei disabili e l'associazione "Orizzonti", di Trani, impegnata principalmente nella prevenzione della povertà e del disagio sociale mediante sostegno alle famiglie bisognose.