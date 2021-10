Amiu, Cormio: «Imprudente e strumentale denigrare i vertici dell'azienda senza diritto di replica»

«In merito ai fatti relativi ad Amiu che sono divenuti argomento di polemica nelle ultime ore, ritengo imprudente e strumentale denigrare i vertici dell'azienda senza diritto di replica e prima che siano svolte e concluse le dovute indagini interne». A sostenerlo è la consigliera comunale in capo al Pd, Patrizia Cormio, dopo le polemiche che hanno travolto la municipalizzata sul corretto svolgimento di raccolta dei rifiuti. «Le congetture - aggiunge - lasciano il tempo che trovano e hanno il potere di oscurare tutto il resto del lavoro svolto dall'azienda in questo periodo, in termini di ripresa economica, crescita, e opportunità lavorative sul territorio. Confido nella professionalità dell'amministratore unico di Amiu e ho fiducia che saranno adottati i provvedimenti necessari perché le operazioni della società si svolgano sempre nelle corrette modalità e nel rispetto dei cittadini tranesi. Ascoltare prima di trarre conclusioni, indagare prima di sentenziare. Credo che l'Ing. Nacci sia pienamente capace di tutto ciò e mi auguro che possano esserlo anche tutti gli altri interessati».