Amministrative 2020, Carbonara: «Non faremo apparentamenti con altre coalizioni»

»Una lista nata per essere lontana dalle strette logiche di partito. Con queste parole il candidato sindaco per la lista Prospettiva Trani, Attilio Carbonara si è presentato ufficialmente alla stampa e alla cittadinanza nella sede in via Maria Annibale di Francia.Prospettiva Trani è una lista «con una precisa identità e che vuole mantenerla a lungo, non subordinandola alle gerarchiee alle logiche della politica tradizionale. Composta da persone aperte, oneste e solidali, che credono nella necessità di abbattere i muri, non di costruirne è pronta ad ascoltare le proposte di tutte le parti della cittadinanza sia che provengano da cittadini, che da associazioni, onlus, partiti, comitati, esperti o chiunque altro, a patto che siano conformi con i valori che la lista ha fatto propri: solidarietà e partecipazione».«Non faremo apparentamenti con altre coalizioni» - ha continuato Carbonara. Una lista che nasce nel quartiere Stadio ma che mira a fare «l'interesse di tutti i quartieri della città».Attilio Carbonara ha risposto anche a chi lo accusa di non avere alle spalle una carriera politica tale da potersi permettere la candidatura a sindaco di Trani: «Non significa non abbia l'esperienza necessaria».