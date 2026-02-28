Amministrative Trani, la "scossa" di Marcello Lanotte: «Guariello scelta di maturità»
Il coordinatore provinciale di Forza Italia rivendica il ruolo del partito: «La nostra generosità supera le bandiere per il bene comune»
- Le parole di Marcello Lanotte: «Intervento necessario per scuotere l'ambiente»
Siamo a telefono con M. Lanotte, consigliere regionale e coordinatore provinciale di Forza Italia, il tavolo di centro-destra ha chiuso il cerchio, il candidato sindaco per la città di Trani è il dottor Angelo Guariello. Qual è il commento? E' una prova di maturità delle forze politiche del centro-destra, in particolar modo di Forza Italia, che testimonia la generosità e l'attaccamento alla città, che supera le logiche delle bandiere per aprirsi ad una visione di ricerca del bene comune. I complimenti vanno a tutta la classe dirigente di Trani, c'è qualche piccolo dettaglio ancora da limare, ma siamo convinti di riuscire a superare questo piccolo momento e poi partire in maniera importante per la campagna elettorale, cercando anche di aumentare la partecipazione di questa coalizione, che come diceva qualcuno, deve essere di qualità e ariosa. Confidiamo anche che qualche esponente politico tranese, che si è reso conto del modo bulgaro di assumere le decisioni nel centro-sinistra, possa immaginare una partecipazione sulla base di un percorso programmatico comune per allargare la coalizione e dare di nuovo a Trani, che è la culla del centro-destra nella Bat, un governo (proprio) di centro-destra. Io do sicuramente un in bocca al lupo al dottor Guariello, che so essere persona di cuore, persona per bene e sono contento perché alla fine, quando qualcuno pensava che io avessi effettuato un'ingerenza, un intervento a gamba tesa, oggi si sarà reso conto di come quell'intervento sia stato necessario per scuotere l'ambiente e arrivare a questa decisione condivisa ed importante per tutta la comunità tranese.
A margine di questo commento di Marcello Lanotte ed alla luce dell'attuale scenario di centrodestra, da quelle arti non sono tuti contenti, ci sono tuttavia due domande che sono rimaste sul tavolo e sono lì in attesa di risposta:
- La prima, perchè al comunicato ufficiale del tavolo del centrodestra, che esiste e non ancora diramato, che designa il dott. Guariello quale candidato a Sindaco, mancano le firme di due partiti come Lega e Noi Moderati che si sono riservati di sottoscriverlo successivamente? Cosa c'è sotto, forse mal di pancia di natura politica?
- La seconda, perchè il coordinatore provinciale di Forza Italia, Marcello Lanotte, non si è battuto fino in fondo per i propri nomi storici? La generosità di cui parla non rischia alla fine di scontentare il consenso storico della stessa Forza Italia a Trani? Alle ammnistrative del 24 maggio l'ardua sentenza.