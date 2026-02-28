Amministrative Trani, la "scossa" di Marcello Lanotte: «Guariello scelta di maturità»

Le parole di Marcello Lanotte: «Intervento necessario per scuotere l'ambiente»

Siamo a telefono con M. Lanotte, consigliere regionale e coordinatore provinciale di Forza Italia, il tavolo di centro-destra ha chiuso il cerchio, il candidato sindaco per la città di Trani è il dottor Angelo Guariello. Qual è il commento? E' una prova di maturità delle forze politiche del centro-destra, in particolar modo di Forza Italia, che testimonia la generosità e l'attaccamento alla città, che supera le logiche delle bandiere per aprirsi ad una visione di ricerca del bene comune. I complimenti vanno a tutta la classe dirigente di Trani, c'è qualche piccolo dettaglio ancora da limare, ma siamo convinti di riuscire a superare questo piccolo momento e poi partire in maniera importante per la campagna elettorale, cercando anche di aumentare la partecipazione di questa coalizione, che come diceva qualcuno, deve essere di qualità e ariosa. Confidiamo anche che qualche esponente politico tranese, che si è reso conto del modo bulgaro di assumere le decisioni nel centro-sinistra, possa immaginare una partecipazione sulla base di un percorso programmatico comune per allargare la coalizione e dare di nuovo a Trani, che è la culla del centro-destra nella Bat, un governo (proprio) di centro-destra. Io do sicuramente un in bocca al lupo al dottor Guariello, che so essere persona di cuore, persona per bene e sono contento perché alla fine, quando qualcuno pensava che io avessi effettuato un'ingerenza, un intervento a gamba tesa, oggi si sarà reso conto di come quell'intervento sia stato necessario per scuotere l'ambiente e arrivare a questa decisione condivisa ed importante per tutta la comunità tranese.