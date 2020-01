Ampliamento strettoia Pozzopiano, la progettazione affidata al geometra Giuseppe Curci

Si continua a lavorare per la città. E' stata affidata al geom. Giuseppe Curci la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di ampliamento della strettoia di via Pozzopiano.Il Dirigente dell'Area Urbanistica, Arch. Francesco Gianferrini, ha ritenuto opportuno, in considerazione dell'urgenza con cui occorre concludere il procedimento di esproprio e la realizzazione dell'allargamento stradale, anche in ossequio dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, consultare preliminarmente il tecnico, geom. Giuseppe Curci, cui è stato già affidato l'incarico di effettuare rilievi e redazione di nuove planimetrie comprensive delle aree di pertinenza, documentazione fotografica, verifica situazione catastale.Lo stesso geometra aveva provveduto a presentare un'offerta economica, risponde al principio di economicità, efficacia ed efficienza che costituiscono corollario del canone di buon andamento dell'azione amministrativa.