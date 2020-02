Anche Trani sociale a sostegno del candidato sindaco Bottaro

Come ben tutti sanno, Trani Sociale nasce nel 2018 per dar voce ai Cittadini, per dar spazio a tutti coloro che si sono da sempore sentiti estranei alla Politica, e dal primo giorno dal suo insediamento si è sentito di sostenere ed essere al fianco del Sindaco Bottaro.Trani Sociale accoglie l'invito del tavolo di centro sinistra e ringrazia tutti gli esponenti dei singoli partiti, ed accetta questo incarico di schierarsi per una giusta causa. Siamo pronti a sostenere il nostro candidato Sindaco Amedeo Bottaro, e siamo sicuri che uniti verso un unico obiettivo porteremo grandi risultati alla Città di Trani.Tra l'altro in questi cinque anni la macchina amministrativa ha avviato varie procedure di Finanziamenti pubblici ottenuti ed ora non c'è altro da fare che metterli subito in esecuzione.Trani Sociale sostiene Amedeo Bottaro Sindaco, e invita tutta la Cittadinanza a sostenerlo.