Anche una tranese nel cast del film "Me contro te": Giustina Bonomo

C'era anche Giustina Bonomo, quest'oggi al cinema Impero di Trani, per la presentazione del film commedia, già campione d'incassi, Me Contro Te. L'interprete tranese, già nota per aver preso parte ad altre pellicole di successo, come Mi rifaccio il trullo di Vito Cea, è, infatti, nel cast del film a firma dei youtuber Luigi Calagna e Sofia Scalia, che stanno riscuotendo sold-out in tutte le sale d'Italia.Luì e Sofì caricano in rete ogni giorno un nuovo video per raccontare le loro disavventure. Così, nella pellicola, sperano di essere invitati per il "Like award" il premio per gli youtuber più graditi dagli utenti, ma il Signor S, loro storico nemico, è in agguato. Vuole ricevere il premio architettando un piano diabolico. Con il suo assistente, il Signor S rapisce i due youtuber e li nasconde nel suo laboratorio sotterraneo, sostituendoli con due cloni. S vuole conquistare il mondo e decretare la fine dei Me contro te, ma gli youtuber glielo impediranno.La pellicola è sicuramente tra le più attese dell'anno dai bambini. Ad accoglierli a Trani per l'appunto la signora Giustina che si è concessa a selfie e autografi con le piccole "trote", così come vengono chiamati i piccoli fan di Luigi e Sofia.