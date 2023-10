Ancora un furto di cavi di rame nell'agro di Trani

Continuano i furti nell'agro di Trani , questa volta a farne le spese sono stati i cavi di corrente di un palo che porta la linea elettrica della complanare tra Trani e Bisceglie , con traversa in via Algeri 1 . Questo tipo di furti fanno in modo che la luce pubblica cessi di esistere in una zona dove c'è necessità .Come se non bastasse anche la strada della medesima via non è totalmente "sana" in quanto contiene enormi buchi che impediscono i moventi fluidi delle auto vetture . I residenti hanno più volte segnalato questi spiacevoli avvenimenti alle autorità ricevendo solo false promesse.Stanchi hanno organizzato una raccolta fondi a loro spese , che permettesse l'acquisto di materiale per riparare la strada.Un esempio di come questo crei non pochi disagi è ciò che è accaduto qualche mese fa quando un residente gravemente malato veniva trasportato dalla sua abitazione in ospedale con l'ambulanza avvertendo molti dolori durante il trasporto.