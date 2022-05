Ladri di rame in azione: "sfilati" 300 metri di cavi della pubblica illuminazione

Tornano i azione i ladri di rame: hanno agito indisturbati in una zona poco, se non quasi per niente, controllata,in via Papa Giovanni.300 metri di cavi sono stati sfilati da un tombino della illuminazione pubblica provocando danni all'impianto e ovviamente l'interruzione della erogazione di energia elettrica.Sarà necessario qualche giorno per poter riparare i danni provocati dai malviventi e ripristinare l'illuminazione del ponte che collega via Papa Giovanni a via Superga.Sul posto, per i necessari accertamenti e rilievi del caso, la Polizia di Stato.