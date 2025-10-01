Furti di rame: più videosorveglianza e controlli nella BAT
Furti di rame: più videosorveglianza e controlli nella BAT
Attualità

Furti di rame: più videosorveglianza e controlli nella BAT

Decisi nuovi interventi dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Trani - mercoledì 1 ottobre 2025 16.26 Comunicato Stampa
Implementazione della videosorveglianza con sistemi sempre più all'avanguardia ed intensificazione dei servizi di vigilanza da parte delle forze dell'ordine: sono gli strumenti individuati nella riunione odierna del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per prevenire e contrastare il sempre più diffuso fenomeno dei furti di cave di rame e contrappesi di ghisa nei tratti ferroviari presenti sul territorio.

All'incontro, presieduto dal Prefetto di Barletta Andria Trani Silvana D'Agostino, hanno preso parte, oltre ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, l'Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Puglia, Debora Ciliento, ed i rappresentanti di Polizia Ferroviaria, FS Security, Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia.

"Si tratta di un fenomeno che da anni coinvolge in maniera consistente l'intero territorio pugliese, con notevoli ripercussioni sulla sicurezza della circolazione ferroviaria e sulla puntualità dei treni in transito lungo l'intera direttrice adriatica" ha dichiarato il Prefetto Silvana D'Agostino.

L'ultimo episodio, in ordine di tempo, si è verificato lo scorso 19 settembre quando sulla linea tra Barletta e Trinitapoli è stato constatato il furto di numerosi contrappesi con interruzione di pubblico servizio della circolazione ferroviaria e notevoli disagi ai viaggiatori.

"Parallelamente all'attività investigativa in atto, la Polizia Ferroviaria, con l'ausilio di FS Security, ha avviato un costante monitoraggio della tratta anche attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza sempre più all'avanguardia e sono in corso di valutazione anche l'utilizzo di altre tecnologie" ha proseguito il Prefetto, aggiungendo altresì che "sarà massima l'attenzione delle forze di polizia anche per rintracciare ed interrompere la filiera di illegalità legata ai furti di rame, con controlli mirati nei centri di rottamazione e commercializzazione".
  • Furto di rame
Altri contenuti a tema
Furto cavi di rame, circolazione sospesa tra Foggia e Barletta, disagi su tutta la linea Cronaca Furto cavi di rame, circolazione sospesa tra Foggia e Barletta, disagi su tutta la linea I ladri in azione a Trinitapoli nella notte, molti disagi tra i pendolari anche a Trani
Furto di rame a Trani, intera zona rurale senza corrente dalla mezzanotte Cronaca Furto di rame a Trani, intera zona rurale senza corrente dalla mezzanotte L'arrivo del personale Amet ha messo in fuga i malviventi; si lavora da notte fonda per il ripristino
Ancora un furto di cavi di rame nell'agro di Trani Cronaca Ancora un furto di cavi di rame nell'agro di Trani Nella stessa zona anche gravi problemi di viabilità per lo stato delle strade
Ladri di rame in azione: "sfilati" 300 metri di cavi della pubblica illuminazione Cronaca Ladri di rame in azione: "sfilati" 300 metri di cavi della pubblica illuminazione Al buio fino al ripristino il ponte tra via Papa Giovanni e via Superga
Trani, sequestrati dalla Polizia 750 kg di rame Cronaca Trani, sequestrati dalla Polizia 750 kg di rame Denunciato il proprietario del deposito, illecita la provenienza del materiale
Polizia Ferroviaria, controlli finalizzati al contrasto del furto di rame Cronaca Polizia Ferroviaria, controlli finalizzati al contrasto del furto di rame Operazioni tra Puglia, Basilicata e Molise. Maxi sequestro nel foggiano
Furto di rame sventato dalle Guardie Rurali Cronaca Furto di rame sventato dalle Guardie Rurali I ladri avevano preso di mira la cabina di contrada Torricella
Ancora furti di rame in via Corato Ancora furti di rame in via Corato A novembre si rimase un mese senza corrente. Ora quanto si aspetterà?
Sempre più Oktoberfest a a Trani: un grande successo anche la seconda edizione
1 ottobre 2025 Sempre più Oktoberfest a a Trani: un grande successo anche la seconda edizione
Consiglio provinciale BAT: approvata variazione al programma opere pubbliche
1 ottobre 2025 Consiglio provinciale BAT: approvata variazione al programma opere pubbliche
ASL BT: arriva la nuova app di accoglienza digitale
1 ottobre 2025 ASL BT: arriva la nuova app di accoglienza digitale
Soccer Trani, mese di settembre da incorniciare: il resoconto
1 ottobre 2025 Soccer Trani, mese di settembre da incorniciare: il resoconto
Nuova caserma vigili del fuoco Bat, aggiudicata la gara d'appalto
1 ottobre 2025 Nuova caserma vigili del fuoco Bat, aggiudicata la gara d'appalto
Bottaro, 10 anni per Trani: "Potevo far meglio, ma la città ha rialzato la testa "
1 ottobre 2025 Bottaro, 10 anni per Trani: "Potevo far meglio, ma la città ha rialzato la testa"
Sospesa la fermata S.Giovanni, i residenti di Matinelle chiedono il supporto degli autobus Amet
1 ottobre 2025 Sospesa la fermata S.Giovanni, i residenti di Matinelle chiedono il supporto degli autobus Amet
Dialoghi di Trani: l’istituto “A. Moro – N. Cosmai” protagonista nel dibattito su migrazione, diritti e identità culturale
1 ottobre 2025 Dialoghi di Trani: l’istituto “A. Moro – N. Cosmai” protagonista nel dibattito su migrazione, diritti e identità culturale
Il pianismo mondiale sbarca a Trani: il virtuoso Roberto Plano inaugura "Armonie Leggendarie "
1 ottobre 2025 Il pianismo mondiale sbarca a Trani: il virtuoso Roberto Plano inaugura "Armonie Leggendarie"
La Parrocchia San Magno si prepara alla missione popolare "casa per casa "
1 ottobre 2025 La Parrocchia San Magno si prepara alla missione popolare "casa per casa"
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.