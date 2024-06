Furto di rame a Trani, intera zona rurale senza corrente dalla mezzanotte

L'arrivo del personale Amet ha messo in fuga i malviventi; si lavora da notte fonda per il ripristino

Una vasta zona rurale di Trani, Troiana, Montedalba, Moschetta, è senza corrente da ieri sera a mezzanotte a causa del furto di circa 500 metri di rame di linea di media tensione. Il personale Amet è intervenuto prontamente a seguito delle segnalazioni, riuscendo a mettere in fuga i malviventi pronti a portar via altri 200 metri di cavi. Al lavoro da questa notte, dall'una e venti circa, tecnici e operai sono impegnati per il ripristino della erogazione di energia nella mattinata: un danno ingentissimo, al quale si aggiungono seri problemi a abitazioni e strutture ricettive: nella zona interessata vi sono Tenuta Donna Lavinia e tenuta Lamagorga.