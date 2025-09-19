Furto cavi di rame, circolazione sospesa tra Foggia e Barletta, disagi su tutta la linea

La circolazione ferroviaria, sia verso nord che verso sud fino a Lecce, risulta rallentata per consentire i lavori di ripristino dopo il furto di cavi di rame avvenuto nei pressi dei binari a Trinitapoli.Anche a Trani si sono registrati disagi anche per i numerosi treni regionali provenienti da Bari con almeno due convogli cancellati, creando difficoltà per pendolari e studenti.Trenitalia sta cercando di ridurre i disagi mantenendo alcune linee attive con l'obiettivo di garantire comunque il raggiungimento delle sedi lavorative e scolastiche.