Annuncio candidato sindaco M5S Trani, salta la conferenza fissata per l'8 marzo

Si informano le testate giornalistiche che a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 contenente le misure per il contenimento del virus COVID-19, la prevista conferenza stampa per la presentazione del candidato sindaco del Movimenti Cinque Stelle della città di Trani dell'8 c. m. delle ore 18:30 da tenersi presso l'auditorium S. Luigi di Trani é stata rinviata a data da destinarsi.