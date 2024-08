In arrivo “White Nine”, la camminata di solidarietà organizzata dall’Esercito

Ieri, mercoledì 28 agosto, nella splendida cornice del Monastero è stata presentata l'iniziativa "White Nine", organizzata dal 9° Reggimento di Fanteria dell'Esercito di Trani, in programma per sabato 7 settembre. La forza armata abbraccia così il mondo della solidarietà facendosi promotrice, con il patrocinio del Comune di Trani e grazie al prezioso sostegno di numerosi sponsor, di una camminata, di 9 chilometri, di carattere sociale, benefico, altruistico e filantropico. Il ricavato della manifestazione, infatti, sarà devoluto in beneficenza alla sezione cittadina dell'U.N.I.T.A.L.S.I.«Si tratta – ha dichiarato Mattia Scirocco, il Comandante - di una camminata "solidale", in quanto di beneficenza e che permette a tutti di partecipare. Non sarà una gara, bensì una passeggiata, tutti insieme, quasi tenuti per mano. Per conoscersi, chiacchierare, conversare, socializzare, godere della condivisione reciproca».«Questa camminata – ha spiegato Giulia Losciale, la Presidente della sezione cittadina dell'U.N.I.T.A.L.S.I. - da un lato, fa bene alla salute in quanto attività fisica, dall'altro, aiutando il prossimo e tendendo la mano a chi è in difficoltà, vuole favorire anche il proprio benessere psicologico e mentale. Invito, dunque, non soltanto i cittadini tranesi, ma chiunque, da ogni parte d'Italia, se può, a venire a Trani per partecipare».La quota di iscrizione è di 10€ e comprende l'assicurazione, il pacco gara (inclusa la t-shirt e il pettorale), la medaglia di partecipazione e il ticket per il pasta party finale. La partecipazione è aperta a tutti, sotto i 12 anni però, è richiesta obbligatoriamente la presenza di un adulto accompagnatore. C'è tempo fino al 2 settembre per iscriversi.Per info e adesioni: 3665841771/3294205076/3409653070/3295342285.