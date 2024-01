I militari del 9° Reggimento Fanteria Trani impegnati in una raccolta sangue a Catanzaro

Il Comando Militare Esercito Calabria, insieme al 9^ Reggimento Fanteria di Trani, in collaborazione con lAVIS Sezione Comunale Catanzaro 2013, ha organizzato una giornata dedicata alla donazione di sangue ed emoderivati ospitando nella propria sede, la Caserma Pepe-Bettoja in Catanzaro, i volontari dellAVIS regionale con unautoemoteca.Le donne e gli uomini del Comando calabrese e tranese, assieme a quelli impiegati nellOperazione Strade Sicure e ai cittadini di Catanzaro, hanno avuto a disposizione tutta la mattinata per compiere limportante gesto di solidarietà, contribuendo così a garantire la disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a pazienti che ne abbiano necessità.Gli uomini e donne dell'esercito, rispondendo numerosi all'appello, hanno dimostrando ancora una volta l'alto senso civico che li caratterizza essendo costantemente in prima linea e sempre a disposizione della comunità.