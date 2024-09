Esercito, sport e solidarietà: successo per la seconda edizione della White Nine

È stata accolta con entusiasmo la seconda edizione della White Nine, camminata di 9 km organizzata dal 9° Reggimento Fanteria con il patrocinio della Città di Trani e il supporto delle associazioni locali. L'evento, superando ogni aspettativa, ha visto la partecipazione di circa 1500 persone tra runner e appassionati.Con la partenza dalla caserma "Lolli Ghetti", sede del 9° Reggimento Fanteria, reparto alle dipendenze della Brigata "Pinerolo", il percorso ha portato i partecipanti lungo la zona sud della città, in un tragitto che ha saputo combinare sport, socialità e scoperta del territorio. L'arrivo, nuovamente presso la caserma, è stato il preludio di una serata di festa aperta a tutti, all'insegna della condivisione e della solidarietà.Anche quest'anno, infatti, la White Nine ha permesso di raccogliere fondi a favore della sottosezione di Trani, Bisceglie e Corato dell'Unitalsi, da sempre in prima linea nel fornire assistenza a chi è in difficoltà. Grazie alla generosità dei partecipanti e al contributo delle numerose associazioni coinvolte, saranno sostenute le attività benefiche dell'Unitalsi sul territorio.Il successo dell'evento è stato possibile anche grazie al coinvolgimento di vari partner locali, che hanno fornito supporto logistico, assicurazione e assistenza sanitaria per tutti e un pacco gara con t-shirt, pettorale e una medaglia di partecipazione, consegnata all'arrivo come simbolo di un impegno condiviso.Il Colonnello Mattia Scirocco, Comandante del 9° Reggimento Fanteria, durante la cerimonia di chiusura, ha ringraziato tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita dell'evento, evidenziando come l'iniziativa permetta di fornire un aiuto concreto alle persone che si trovano in condizione di necessità.L'assessore allo sport della città di Trani, Leo Amoruso, presente all'evento, ha enfatizzato il ruolo di iniziative come questa nel rafforzare i legami della comunità e promuovere valori di solidarietà e sostegno reciproco.Giulia Losciale, presidente della sottosezione di Trani dell'Unitalsi, dopo aver sottolineato l'importanza di ogni donazione ricevuta per continuare a offrire servizi e supporto a chi ne ha più bisogno, ha espresso profonda gratitudine all'Esercito Italiano, alla Città di Trani e a tutte le persone che hanno partecipato e reso possibile questa giornata di festa e solidarietà.