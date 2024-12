Esercito, convegno storico con il 9° Reggimento Fanteria

Si è tenuto oggi, presso il Sacrario d'Oltre Mare di Bari il convegno intitolato "9° Reggimento Fanteria 'BARI': 290 anni di storia e memoria. Volti e luoghi di un percorso dell'Italia unita". L'evento ha rappresentato un'importante occasione per celebrare le gesta eroiche, il coraggio e lo spirito di sacrificio che hanno contraddistinto l'unità dell'Esercito Italiano nel corso dei suoi 290 anni di storia.Storici, esperti di storia militare, rappresentanti delle istituzioni e un numeroso pubblico si sono riuniti per commemorare e approfondire la lunga e gloriosa storia del 9° Reggimento Fanteria, fondato nel lontano 1734, insignito di due Medaglie D'oro al valore militare, di cui l'ultima per i fatti d'arme sul Monte San Michele, episodio cruciale nella difesa delle posizioni italiane contro le forze austro-ungariche.Il Generale di Brigata Yuri Grossi, Comandante della Brigata Meccanizzata "Pinerolo" e il Colonnello Mattia Scirocco, Comandante del 9° Reggimento Fanteria "BARI", hanno dato il benvenuto ai partecipanti e sottolineato il ruolo del reggimento nel contesto delle Forze Armate italiane.Entrambi hanno evidenziato come il 9° Reggimento abbia rappresentato una roccia nella difesa dei valori che da sempre costituiscono le fondamenta della nostra Nazione: unità, coraggio e sacrificio. "Bisogna interpretare la modernità, trasformarsi rimanendo fedeli ai valori, che non dipendono dal variare delle stagioni, ma sono al tempo stesso le vestigia del nostro grande passato e la solida base sulla quale costruire il futuro," ha dichiarato il Col. Scirocco.Patria, disciplina ed onore sono stati al centro della conferenza, insieme allo spirito di sacrificio, l'obbedienza, il coraggio, la lealtà, il senso del dovere e di appartenenza, principi che devono essere scolpiti nel cuore delle donne e degli uomini dell'Esercito.L'evento ha visto la partecipazione di numerosi esperti, autorità civili e militari, che hanno condiviso riflessioni e testimonianze sull'importanza di trasmettere alle nuove generazioni i principi fondanti delle Forze Armate italiane.L'evento si è concluso con l'intervento del Generale C.A. Giuseppenicola Tota, Presidente dell'Associazione Nazionale Bersaglieri che, facendo riferimento ad eventi storici, ha ricordato come il 9° Reggimento continui ancora oggi a rappresentare un esempio di integrità, lealtà e sacrificio.