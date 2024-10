109° anniversario della commemorazione dei fatti d'arme del 9° Reggimento Fanteria

Ieri mattina, presso la Caserma "Lolli Ghetti" di Trani, si è svolta la cerimonia per la celebrazione del 109° anniversario dei fatti darme del 9° Reggimento Fanteria. Levento ha visto la partecipazione delle più alte cariche civili, religiose e militari, unite in un momento di profonda riflessione per onorare il sacrificio dei soldati che hanno combattuto durante la 3^ battaglia dell'Isonzo, avvenuta sul Monte San Michele, durante la Prima Guerra Mondiale.Il Colonnello Mattia Scirocco, Comandante del 9° Reggimento, ha aperto la cerimonia richiamando alla memoria le gesta eroiche dei soldati che, con straordinaria audacia, si opposero al nemico in uno dei periodi più drammatici della storia italiana. Le imprese celebrate consentirono alla Bandiera di Guerra del 9° Reggimento di meritare il prestigioso riconoscimento qualè la Medaglia d'Oro al Valor Militare.Particolarmente toccante è stata lesposizione del drappo tricolore del gruppo bandiera, caduto da una granata nemica nella notte del 24 ottobre 1915. Oggi il 9° reggimento fanteria Bari è uno dei reggimenti della Brigata Pinerolo inserito nel progetto denominato Network Enabled Capability grazie al quale lEsercito Italiano si contraddistingue per spirito di evoluzione e attitudine a innovarsi, proiettandosi continuamente al futuro, ma poggiando le fondamenta su avvenimenti vissuti secondo valori elevati a capisaldi concettuali, di spirito e di azione, rendendo chiari gli obiettivi verso cui concentrare tutte le energie disponibili.