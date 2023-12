Il IX Reggimento Fanteria di Trani sostiene la Caritas per Natale

Nella cornice della generosità e dell'impegno sociale in occasione del Natale, il Colonnello Mattia Scirocco, Comandante del IX Reggimento Fanteria di Trani, e il responsabile della Caritas cittadina, Pantaleo Amoruso, hanno avuto un incontro fortemente significativo e dal fine solidale. L'incontro, fortemente voluto da don Elio Di Nunno, Cappellano Militare, si è trasformato in un gesto di solidarietà unico, con il personale civile e militare che ha voluto donare delle derrate alimentari in previsione delle festività natalizie, al fine di sostenere le persone più bisognose della comunità locale.Il Comandante, in rappresentanza di tutta la Caserma, ha espresso il desiderio di instaurare una collaborazione stretta tra la comunità militare e le organizzazioni di beneficenza locali. Questa donazione di generi alimentari sottolinea la volontà di impegnarsi a sostenere le iniziative della Caritas e alleviare le difficoltà delle famiglie che affrontano situazioni di disagio.Pantaleo Amoruso, visibilmente commosso dalla generosità di tutte queste donne e uomini in divisa, nonché del personale dell'Amministrazione Civile della Difesa, ha sottolineato l'importanza di tali gesti solidali durante un periodo dell'anno in cui la solidarietà assume un significato particolare. La Caritas cittadina è impegnata a garantire che le risorse raccolte siano distribuite equamente a coloro che ne hanno più bisogno e possano garantire loro un Natale più sereno.L'incontro ha aperto la strada a futuri progetti collaborativi tra la Caritas e il IX Reggimento Fanteria, promuovendo l'idea che la solidarietà sia un impegno che può essere condiviso da tutti i settori della società. Inoltre, questo gesto di solidarietà sarà un esempio per tutta la comunità locale a partecipare attivamente a questa tipologia di iniziative di beneficenza, contribuendo con ulteriori donazioni. Questa dimostrazione di unità tra il mondo civile e quello militare è un esempio ispiratore di come, lavorando insieme, si possa creare un impatto positivo nelle vite di coloro che hanno bisogno di sostegno.