Rinnovate le cariche dell'Unuci Sezione Trani

All'esito delle votazioni tenutesi a Trani il 9 ed il 10 maggio, la Sezione di Trani dell'UNUCI – Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia ha eletto il suo nuovo Direttivo cittadino affidando all'unanimità la presidenza al tranese Avv. Felice Cuocci, già Tenente in congedo dell'Esercito.Il legame delle Forze Armate, dell'Esercito Italiano e dell'UNUCI con la città di Trani è radicato nella storia, visto che la locale sezione cittadina UNUCI risale all'Aprile 1927, Sicché, sopraggiunte le dimissioni dall'incarico da parte del Col. Vincenzo Avveniente, che ha egregiamente ricoperto l'incarico di Presidente cittadino negli ultimi trent'anni, spinto dal forte legame con l'Associazione l'Avv. Felice Cuocci, memore della passata esperienza di ufficiale in congedo proveniente dal 183° corso AUC ammcom Esercito, si è attivato per garantire la continuità della presenza territoriale della Sezione UNUCI così avviando le votazioniper il rinnovo della cariche sociali.Infatti, con la collaborazione dal Presidente dimissionario Col. Vincenzo Avveniente, del decano Ten. Filippo Granieri e di molti altri soci benemeriti, tra cui il sig. Antonio Ricciardi ed il sig. Giuseppe Damascelli, è stata avviata e conclusa la campagna tesseramenti per il 2025, che ha visto l'adesione di oltre 70 soci, e si è proceduto ritualmente all'indizione delle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali.Al termine delle votazioni celebrate il 9 ed il 10 maggio, caratterizzate dalla viva partecipazione degli iscritti, lo scrutinio ha determinato l'elezione all'unanimità del Ten. Avv. Felice Cuocci come Presidente della Sezione UNUCI di Trani nonché l'elezione del Direttivo cittadino composto dal Cap. Dott. Ignazio Vania, dal Geom. Giuseppe Damascelli, dal Ten. Dott. Riccardo Tedeschi, dal Ten. Claudio Gisotti e dal Sig. Antonio Ricciardi.Durante il primo incontro del Direttivo cittadino, tenutosi il 9 giugno scorso, dopo aver espresso un doveroso ringraziamento al Presidente dimissionario Col. Vincenzo Avveniente per il lavoro svolto, i componenti del direttivo hanno espresso apprezzamento per la rinnovata adesione degli iscritti ed il vivo interesse manifestato per la prosecuzione del sodalizio a livello locale.Nel corso della riunione, acquisite le disponibilità dei presenti, come da statuto il Presidente ha affidato gli incarichi specifici ai componenti del Direttivo cittadino che quindi vede come Vicepresidente il Cap. Dott. Ignazio Vania, Segretario il Geom. Giuseppe Damascelli, Tesoriere il Ten. Dott. Riccardo Tedeschi, Componenti il Ten. Claudio Gisotti ed il Sig. Antonio Ricciardi.Proprio le recenti manifestazioni del 2 Giugno, per la celebrazione della Festa della Repubblica, hanno visto la partecipazione di una rappresentanza della Sezione di Trani dell'UNUCI e della sua bandiera tricolore unitamente alle altre Associazioni d'Arma.Sarà compito del Direttivo e del Presidente dell'UNUCI Sezione di Trani avviare una serie di attività, culturali, sociali e benefiche, per ravvivare e rinsaldare il forte legame tra l'Associazione d'arma, le Forze Armate e le Istituzioni nazionali e locali al servizio del territorio nel rispetto degli alti ideali che da sempre hanno contraddistinto l'operato dell'Associazione e dei suoi soci, che nella vita civile dopo il congedo intendono rinnovare quotidianamente lo spirito di servizio ed il senso di appartenenza.