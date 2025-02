L’obbligo della leva militare non era stato cancellato? Trani aggiorna le liste

Ilcon avviso pubblicato in Albo Pretorio il 01 febbraio 2025, ha comunicato l'elenco dei nominativi dei giovani che verranno iscritti nel corso dell'anno nella lista di leva militare, ma perché l'obbligo di iscrizione alle liste di leva? Facciamo chiarezza: i giovani nati nel 2008 e che compiono i 17 anni di età dal 01 gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso, attuando il D. Lgs. del 15/03/2010 m.66 art.1932/1933, vengono iscritti d'ufficio alle liste di leva militare lì dove risiedono, la norma, come si legge nell'avviso del Comune di Trani, impone: "(..) ai genitori, ai tutori ed ai congiunti dei giovani iscriventi nelle liste di leva, l'obbligo di denunciare la loro eventuale omissione dall'elenco".e che lo stesso "(...) può essere ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, se il personale volontario in servizio è insufficiente e non è possibile colmare le vacanze di organico", per questo motivo la legge prescrive di avere le liste di leva militare aggiornate.Non si tratta perciò di una chiamata alle armi, ma piuttosto di una formalità conseguente alle leggi che hanno sospeso la leva obbligatoria in Italia.