I Genieri dell’Esercito Italiano festeggiano la loro ricorrenza a Trani

Domenica 25 giugno 2023 a Trani, presso la Caserma "A. Lolli Ghetti" si terrà la celebrazione del 105° anniversario delle Armi del Genio organizzata dal Cav. Leonardo Leonetti, delegato regionale A.N.G.E.T. Puglia e Basilicata.​Il 24 giugno 1918, zappatori, telegrafisti, pontieri, minatori e ferrovieri combatterono eroicamente in quella che fu l'ultima giornata della "battaglia del solstizio", contribuendo in maniera determinante al successo dell'Italia. Grazie alla loro opera "Tenace, Infaticabile e Modesta", come recita la motivazione, la Bandiera di Guerra dell'Arma del Genio fu decorata di Medaglia d'Oro al Valor Militare.Nell'occasione sarà celebrata una S. Messa, la benedizione e deposizione di una Corona in memoria dei Caduti in Guerra e nelle missioni di Pace.