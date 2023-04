Sorpreso a rubare a Bisceglie, uomo di nazionalità straniera finisce in manette

Si è intromesso per sedare una rissa senza badare alle possibili conseguenze. Il fatto è avvenuto sabato sera a Bisceglie, intorno alle 23.30, in pieno centro, nei pressi della villa comunale: protagonista un militare dell'Esercito che alla visione dell'episodio di violenza, si è avvicinato per sedare l'aggressione che vedeva coinvolti un gruppo di giovani contro un uomo di nazionalità straniera. Dopo essersi qualificato, il gruppo si è difeso sostenendo che l'uomo in questione aveva appena commesso un furto in un'attività lì vicina. Il militare con stanza a Trani ha subito avvertito i Carabinieri e nell'attesa si è fatto dare i documenti per evitare che fuggisse. All'arrivo delle forze dell'ordine e a seguito di perquisizione è stato rinvenuto un telefono cellulare risultato poi rubato ed è stato pertanto ammanettato e condotto in caserma. Presso Comando Tenenza Bisceglie è stato successivamente reperito altro materiale di provenienza furtiva.