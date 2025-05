Articolo97: a Trani caos dell’amministrazione, caos in città

Caos dell'amministrazione, caos in città.Sonoe ciclicamente ad inizio della stagione primaverile si ritorna a parlare dello stesso problema a Trani:I nostri amministratori non sono riusciti a comprendere che la città di Trani è invasa da migliaia di autoveicoli nelle festività e nei fine settimana a partireCi si è occupati dell'affaire dei parcheggi eliminando AMET eper fare spazio ad unaovvero finalmente completando il parcheggio sotterraneo della stazione (sembrerebbe):Strisciare di blu zone centralissime della città e dare la possibilità non solo di parcheggiare, ma anche di transitare nelle immediate vicinanze del centro storico significa ignorare il problema.Fate la prova a recarvi adoppure, senza andare troppo lontano, a: riuscireste ad entrare nel centro storico della città in auto?Se ci fosse stata una progettualità, in questi anni, la situazione del traffico veicolare sarebbe migliorata attraverso la predisposizione di idonea segnaletica per impedire l'accesso già a partire dalla zona ottocentesca, quanto meno nei fine settimana e nei giorni festivi, ovvero la predisposizione dei parcheggi in zone periferiche della città, con il, come si iniziò anni fa.Cosa si è fatto per recuperarea partire da Via Di Vittorio fino a Viale delle Forze Armate che ad insindacabile giudizio, non si sa di chi, è stata chiusa? Perché il piazzale dell'non viene asfaltato ed utilizzato a parcheggio? Quali sono le soluzioni di parcheggio previste per la zona sud? Perché non aver pensato ada ridosso della zona retrostante la stazione ferroviaria utilizzando i fondi del PNRR (cinque milioni e mezzo di euro!) invece buttati per le aree dismesse per creare un parco lineare la cui fine è già nota?Ebbene, dopo dieci anni, se le domande sono sempre le stesse, vuol dire che nulla è stato fatto a riprova deldell'amministrazione sull'argomento.Avv. Alessandro MoscatelliMovimento Civico Articolo 97 – Trani