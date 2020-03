Associazione Anget, Leonardo Leonetti nuovo delegato regionale di Puglia e Basilicata

A seguito dell'Assemblea Ordinaria dei Presidenti delle Sezioni A.N.G.E.T. (Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori) Puglia-Basilicata, tenutasi il 13 Febbraio 2020 per il rinnovo della carica di Delegato, per il triennio 2020/2023, ha provveduto ad eleggere, Delegato Regionale Puglia – Basilicata il 1° Mar. Lgt. Leonardo Leonetti, già Presidente della sezione di Trani.La sezione di Trani è una delle più antiche in Puglia: in essa confluiscono tutti coloro, in congedo o in servizio, che hanno svolto la propria attività nelle trasmissioni, essendo la Caserma di Trani una delle più attive nell'ambito della brigata meccanizzata Pinerolo.Un riconoscimento, quindi, importante non solo per Leonetti ma anche per la città di Trani e al ruolo svolto dalle forze armate in città.