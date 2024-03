Auto rubata a Trani recuperata ad Andria: tempestivo intervento dei Carabinieri

Avevano preso di mira una nuova Fiat 500, ma per fortuna il tempestivo intervento dei militari di una "gazzella" dei Carabinieri del nucleo radiomobile di Andria ha mandato in fumo il piano criminale. E' accaduto nella città fidelis, dove sul fronte dei furti d'auto si continua a registrare un numero elevato di questi odiosi reati predatori.La fiammante autovettura non è così passata inosservata ad una banda di malviventi in azione. I movimenti furtivi hanno per fortuna messo in allarme alcuni cittadini che hanno subito chiamato il numero di emergenza "112". Alla vista dei militari, giunti dopo pochissimi minuti, quattro malviventi tutti travisati, hanno pensato bene, dopo aver rotto il finestrino del lato guidatore della Fiat 500, di darsela a gambe levate e di far perdere così le loro tracce a piedi, nelle strade adiacenti.