Giovedì la presentazione del nuovo coordinamento di Forza Italia Trani

Giovedì, 16 maggio, alle ore 18:30 presso la sede di via Cavour 58 trani, alla presenza di: Marcello Lanotte Coordinatore Provinciale, Sen. Dario Damiani Vice Commissario Puglia, Pinuccio La Ricchia componente Consiglio Nazionale, Pasquale De Toma Capogruppo Consigliare, Rosa Uva Responsabile provinciale Azzurro Donna ci sarà la presentazione del nuovo Coordinamento Cittadino di Forza Italia.L'idea è quella di dare nuovo slancio all'azione politica sul territorio e di mettersi a disposizione di tutta la cittadinanza, grazie all'esperienza maturata dal 1994 ad oggi."C'è rinnovato entusiasmo nella sezione di partito di Trani, siamo pronti a rappresentare tutte le istanze del territorio e ambiamo a mettere al centro le esigenze delle cittadine e dei cittadini Tranesi. Ci prefiggiamo di offrire un gruppo di persone ricche di entusiasmo con unità di intenti, coraggiose e determinate che possano porre la giusta attenzione a temi a cui teniamo a cuore, dalle attività produttive alla cultura, al turismo, dall'ambiente alla coesione sociale mettendo al primo posto le persone fragili e quelle più in difficoltà in questa società che cambia e tanto altro ancora" afferma Alfonso Mangione Coordinatore cittadino di Forza Italia Trani.