Il magistrato Maresca presenta il libro “Lo Stato vince sempre”

Martedì 14 maggio 2024 alle ore 19.30 nell'auditorium di San Luigi a Trani presentazione del libro "Lo Stato vince sempre" del magistrato Catello Maresca.L'evento è organizzato dall'associazione UNICA (Unione Nazionale Italiana Antimafia). Durante l'incontro si parlerà di Giustizia e Legalità.Saranno presenti autorità civili, militari e religiose. Modera la giornalista Antonella Loprieno.Il dott. Catello Maresca è sotto scorta dal 2008 e non è solo il pubblico ministero che ha catturato Michele Zagaria, la premura rossa del clan Casalesi, ma è anche il magistrato che ha contribuito ad eradicare il clan dall'Italia arrestando più di 1000 mafiosi della provincia di Caserta e Napoli e inseguendone i capitali fino in Romania. Per questo Zagaria lo ha condannato a morte.Maresca è anche un magistrato impegnato nel sociale e ha deciso di raccontare la sua esperienza anche nelle scuole ai ragazzi scrivendo libri e pubblicizzando le vittorie dello Stato in serie televisive.