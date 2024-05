La pesca miracolosa: recuperate in mare da un cittadino le transenne di domenica scorsa

"Dopo l'orgoglio italiano i cretini mondiali": in realtà Matteo Lobaccaro sulla sua pagina Facebook li ha definiti in una maniera forse ancora più efficace, quanti si sono prodigati a lanciare, letteralmente, dal parapetto del Muraglione della Villa le transenne sistemate per l' Air Show. "Ero andato a mare per pescare ma quando mi sono reso conto che sulla scogliera erano sparpagliate tutte quelle transenne, ho pensato che non potevo non darmi da fare per raccoglierle, per il bene della mia città, per il bene del mare, per il mio senso di appartenenza a Trani. Ho fatto il mio dovere, da solo le ho recuperate e spero che adesso vadano a riprenderle prima che il mare se le rimangi". Così ci ha raccontato Matteo, mostrandoci l'altra faccia di una medaglia di una giornata in cui la cittadinanza era stata chiamata a collaborare perché tutto fosse perfetto. Ma il vandalismo, quello nato dalla stupidità continua a manifestarsi in più occasioni compresa in questa. Intanto un ringraziamento va a Matteo, per il suo spirito di collaborazione e la sua dimostrazione di che cosa significhi davvero orgoglio di appartenenza a una comunità.