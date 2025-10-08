Bandi della Provincia Bat su piattaforma digitale, Lodispoto: «Innovazione per garantire efficienza e legalità»

«La nostra Provincia conferma il suo approccio innovativo e moderno per assicurare ai cittadini il miglior servizio pubblico: da oggi, tutti i bandi di gara dell'ente saranno gestiti da "Traspare", la piattaforma digitale certificata per la Pubblica Amministrazione», è quanto dichiara il presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto.«Si tratta di un processo d'avanguardia e un "bollino" di legalità, sicurezza ed efficienza nelle procedure ad evidenza pubblica. Il "ciclo di vita" dei contratti pubblici della Provincia si svolgerà sulla piattaforma e gli operatori noteranno subito la differenza: il nuovo sistema è progettato per semplificare e ottimizzare gli adempimenti. Sono convinto che si tratti di un passo importante per l'attività dell'ente ed è senza dubbio un fiore all'occhiello per la nostra Provincia», così conclude.