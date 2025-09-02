Bernardo Lodispoto Copyright Giuseppe Pastore
Provincia BAT, Lodispoto: «Fondi per manutenzione delle scuole e sicurezza stradale»

Nota del Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto

Trani - martedì 2 settembre 2025 16.08 Comunicato Stampa
Il presidente Bernardo Lodispoto annuncia un nuovo piano di interventi, con fondi destinati alla segnaletica stradale, alla manutenzione di scuole e palestre e all'acquisto di nuovi arredi per gli studenti. Di seguito la nota integrale:
Manutenzione delle strutture scolastiche e sicurezza stradale: la Provincia di Barletta-Andria-Trani continua a programmare e realizzare interventi importanti per la comunità. Il Consiglio provinciale, che si riunirà entro la fine del mese, sarà chiamato a ratificare un piano di spesa a cui teniamo particolarmente. Dopo aver approvato i 500 mila euro per la segnaletica stradale verticale, abbiamo deciso di destinare la stessa somma anche per quella orizzontale, che ormai è quasi inesistente e va ripristinata. Non solo: la Provincia è pronta a finanziare interventi di manutenzione delle strutture scolastiche, stanziando 500 mila euro per le aule e le palestre. Per quanto concerne sempre gli spazi e le esigenze didattiche, ci sono 200 mila euro che spenderemo per l'acquisto di nuovi banchi per gli studenti: una richiesta che ci è pervenuta da diversi istituti del territorio. Proseguiamo, quindi, nell'impegno che stiamo portando avanti e che viaggia sui binari dell'efficienza e della qualità della spesa per servire i cittadini.
