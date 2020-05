Bar e ristoranti riaprono il 18 maggio: ecco a quali condizioni

Il vertice fra il Governo e le Regioni ha deciso che anche bar e ristoranti potranno riaprire da lunedì 18 maggio, ma con diverse condizioni da rispettare per garantire la massima sicurezza. L'Inail e l'istituto superiore di sanità hanno reso note le linee guida per consentire lo svolgimento delle attività.«La distanza fra tavoli dovrà essere di almeno due metri e gli spazi interni del locale devono essere rimodulati cosicché ogni cliente possa avere uno spazio di movimento. I clienti dovranno necessariamente indossare la mascherina in tutti i momenti che non coincidano col consumo dei pasti, compreso pagamento alla cassa, utilizzo dei servizi igienici...».«Per i pagamenti si dovrà prediligere la modalità contactless. Non si potranno organizzare buffet e servizi "self service". I menù non potranno più essere consultati sui formati classici e passati da cliente a cliente, ma si dovranno preferire fogli monouso o lavagne leggibili da tutti. La prenotazione è obbligatoria ed è consigliato non utilizzare saliere, acetiere e zuccheriere comuni a più clienti».«Dovrà essere garantito il ricambio d'aria naturale all'interno degli spazi e nei servizi igienici. Per il personale è obbligatorio utilizzare guanti in nitrile e mascherine chirurgiche, anche per i cuochi lì dove è possibile lavorare con le mani coperte. In più punti delle attività di ristorazione devono essere disponibili dispenser con soluzione idroalcolica per igienizzare le mani».