Blocco delle assunzioni in Sanitaservice, i sindacati indicono protesta il 5 aprile

Dal 01 aprile p.v. circa 47 lavoratori assunti per tramite agenzia interinale di somministrazione lavoro per conto della Sanitaservice Asl Bt, resteranno a casa, qualora il loro contratto in scadenza il 31 marzo 2023 non sia prorogato a causa del blocco assunzioni imposto dalla Regione Puglia.A tale carenza, si andrebbero ad aggiungere altre 30 unità lavorative di ulteriore personale andato in pensione o dimessosi negli anno a vario titolo senza mai essere sostituito. Tale grave carenza nella dotazione organica della Sanitaservice Asl Bat di circa 79 unità lavorative mancanti dal mese di aprile determineranno una drastica riduzione dei servizi minimi essenziali erogati dalla società in house ASL BAT con possibilità di interruzione di pubblico servizio che graverà su tutte le strutture ospedaliere e territoriali aziendali a danno dei cittadini utenti nonché contraendo notevolmente la già carenza di personale e la salvaguardia occupazionale.Per tale ragione, stante l'urgenza di dover ricevere risposte da parte delle istituzioni sanitarie pubbliche preposte, soprattutto rispetto al blocco delle assunzioni disposto dalla Regione Puglia, le OO. SS. territoriali della Bat hanno indetto per il giorno 5 aprile p.v. dalle ore 9.30 alle ore 12 presso la sede legale della Sanitaservice Asl Bt in Via Vittorio Veneto, adiacente l'Ospedale Lorenzo Bonomo di Andria, una prima manifestazione pubblica - a cui seguiranno forme di protesta più incisive anche ad oltranza - con SIT IN di protesta di tutto il personale di Sanitaservice Asl Bat.